Israelenses invadem área de Gaza Forças israelenses destruíram na madrugada desta terça-feira (horário local) dez construções em Gaza, na primeira invasão de área sob controle palestino desde a fracassada trégua de junho, informaram fontes de segurança. Uma intensa troca de tiros acompanhou a operação israelense no acampamento de refugiados de Rafah. Segundo médicos, cinco palestinos ficaram feridos. Utilizando alto-falantes instalados em mesquitas, líderes palestinos chamavam as pessoas para defender o acampamento, e vários palestinos abriram fogo contra as forças israelenses, que se retiraram depois de várias horas. A incursão ocorreu horas depois que buldôzeres israelenses derrubaram 14 casas palestinas nos arredores de Jerusalém, numa das maiores operações deste tipo em anos.