Israelenses invadem área palestina e prendem dois Tropas de elite israelenses entraram nesta sexta-feira em uma área palestina na Cisjordânia e detiveram dois líderes de uma milícia local, informaram funcionários palestinos. Os dois dirigentes foram presos em Sharayat, nos arredores de Ramallah, onde o controle é feito exclusivamente pelos palestinos. "Condenamos esta grave violação da soberania palestina", disse o coronel Rubhi Arafat, oficial palestino responsável pela coordenação com as forças israelenses. Funcionários palestinos informaram que os dois detidos, Jad Nalhi e Hussam Rabiha, eram líderes locais da milícia Tanzim e organizaram numerosos ataques com arma de fogo no assentamento judaico de Psagot, nas proximidades de Ramallah, assim como agressões contra motoristas.