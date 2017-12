Israelenses invadem espaço aéreo do Líbano Baterias antiaéreas do Hezbollah dispararam contra aviões israelenses que faziam vôos de reconhecimento sobre o sul do Líbano nesta terça-feira, informaram fontes ligadas aos serviços libaneses de segurança. Sob condição de anonimato, as fontes disseram que não há informações de que algum disparo tenha atingido seus alvos. Fontes do governo libanês e do Hezbollah denunciaram que o vôo foi o último de uma série de incidentes similares nos céus do país desde que os soldados de Israel retiraram-se do sul do Líbano em maio de 2000. Em casos anteriores, aviões isralenses voaram até a capital Beirute, mais de 80 quilômetros ao norte da fronteira com Israel e quebraram a barreira do som, causando uma explosão sonora. Militares israelenses disseram não ter informações suficientes para confirmar o incidente.