Israelenses lembram vítimas do Holocausto Os ônibus pararam, soldados desligaram seus sistemas de comunicação e pedestres detiveram sua marcha enquanto as sirenes tocavam por dois minutos hoje em Israel para lembrar as vítimas do Holocausto nazista. As cerimônias do Dia da Lembrança do Holocausto coincidiram com um momento de grande tensão e escassas perspectivas de paz na região, depois de sete meses de combates israelenses-palestinos. No Parlamento, ministros e deputados de partidos rivais leram os nomes de familiares mortos no Holocausto, durante uma cerimônia denominada "Cada pessoa tem um nome", à qual assistiu o primeiro-ministro Ariel Sharon.