Israelenses matam 5 policiais palestinos Cinco policiais palestinos foram mortos em um tiroteio com o exército israelense nesta segunda-feira, na cidade de Beitunia, ao norte de Ramallah (Cisjordânia), informaram oficiais palestinos. O exército israelense se justificou e disse que abriu fogo contra um grupo de "figuras suspeitas". As autoridades palestinas disseram que os policiais revidaram o ataque, mas foram assassinados. Os policiais são as últimas vistas da onda de violência que já dura sete meses na região e provocou a morte de 446 palestinos e 77 israelenses. Os cinco policiais assassinados estavam na região da Faixa de Gaza e foram identificados como Ahmed Daqut, 27 anos, Salah Abuamra, 19, Ala Sawalah, 18, Ahmed Mustafa, 17, and Mohammed El-khalidy, 29.