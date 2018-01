Israelenses matam garoto palestino de sete anos Soldados israelenses mataram a tiros hoje um garoto palestino de sete anos no campo de refugiados de Askar, próximo à cidade de Nablus, na Cisjordânia. Segundo testemunhas, os militares dispararam metralhadoras para responder as pedras que eram jogadas contra eles por palestinos. Algumas balas atravessaram as paredes da casa do menino Abu Sir, matando-o instantaneamente. O pai de Abu foi um dos seis feridos no ataque - três outros eram crianças. De acordo com membros da família, Abu estava se preparando para ir à mesquita com o pai quando foi atingido pelas balas. Leia o especial