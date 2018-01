Israelenses matam menino e militante palestino em Gaza Um garoto de 12 anos e o guarda-costas de um líder da Jihad Islâmica foram mortos hoje num ataque de mísseis desferido por helicópteros israelenses contra um carro na Cidade de Gaza. Dez pessoas ficaram feridas, três em estado crítico, na ataque pela manhã contra o veículo numa movimentada rua de Gaza. O menino morto e os feridos apenas passavam pela rua quando os helicópteros atacaram. Segundo policiais palestinos, dois helicópteros sobrevoaram o Peugeot e dispararam pelo menos um míssil. Testemunhas também ouviram o estrondo da barreira do som sendo quebrada por jatos F-16 sobre Gaza. O Exército de Israel anunciou num comunicado que havia "alvejado um alto terrorista da Jihad Islâmica responsável pela morte de soldados e que estava ativamente envolvido no planejamento de mais ataques". O ataque matou Aziz Mahmoud al-Shami, um destacado guarda-costas e primo do líder do grupo, Abdullah Shami, segundo fontes no Hospital Shifa, de Gaza. Abdullah Shami, o líder da Jihad Islâmica, não estava no veículo. Logo depois do ataque, ele disse à Associated Press que o grupo vai se vingar. "A Jihad Islâmica é um movimento de resistência e irá responder à agressão com toda sua força", advertiu Abdullah Shami. O ataque também matou Tarek Sousi, 12 anos, que estava a caminho da escola, e feriu dois outros meninos que o acompanhavam. Também hoje, quatro homens foram indiciados num tribunal militar palestino acusados de terem plantado os explosivos que destruíram um carro diplomático dos EUA em outubro na Faixa de Gaza, matando três guardas de segurança americanos. Autoridades dos EUA pressionavam os palestinos para encontrarem os culpados pelo ataque e expressavam desapontamento com o nível de cooperação da polícia palestina. Recentemente, oficiais americanos ameaçaram diminuir ou cancelar programas de ajuda aos palestinos caso não houvesse progressos na investigação. Promotores militares disseram que os homens plantaram bombas na estrada visando alvejar tanques israelenses, mas um dos explosivos pode ter destruído o carro diplomático dos EUA em 15 de outubro.