Israelenses matam militante da Fatah na Cisjordânia Soldados israelenses mataram na manhã desta quarta-feira um palestino durante confrontos na cidade de Nablus, no norte da Cisjordânia. Segundo fontes israelenses, o palestino foi morto quando disparou contra as tropas de Israel que patrulhavam a região. A vítima foi identificada como membro do grupo extremista Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, braço armado do movimento Fatah, liderado pelo presidente palestino Yasser Arafat.