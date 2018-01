Israelenses pegam garoto-bomba de 16 anos Hussam Abdo tem apenas 16 anos. Mas iria morrer numa explosão, que ele mesmo provocaria, se os soldados do sempre lotado posto da barreira de Hawara não o tivessem pego hoje. Ele estava com uma bomba amarrada ao corpo, sob as vestes. Os soldados, protegidos por barreiras de concreto, enviaram um robô amarelo do exército com tesouras para que o adolescente pudesse cortar as vestes e ficar com a roupa de baixo para mostrar que estava desarmado, antes que fosse detido. Abdo foi descoberto, mas ninguém até o momento assumiu a responsabilidade de tê-lo enviado para matar. A família do garoto diz que ele é ingênuo e facilmente manipulável. ?Ele não sabe nada e tem a inteligência de um menino de 12 anos?, disse seu irmão, Hosni. O incidente começou cerca das 16 horas (11 horas de Brasília), quando os soldados do posto, próximo da cidade de Nablus, na Cisjordânia, receberam a informação de que havia uma bomba lá. Imediatamente fecharam as barreiras e começaram a revistar as centenas de pessoas que se amontoam no posto. Mas perceberam logo do que se tratava, quando viram Hussam usando uma camisa vermelha muito grande para seu tamanho. ?Vimos que ele tinha algo sob a camisa?, disse o tenente Tamir Milrad. Os soldados correram para proteger-se atrás da barricada, apontaram suas armas e ordenaram-lhe que parasse. Sob suas ordens, ele tirou a camisa, revelando uma grande bomba cinza amarrada ao corpo. ?Ele nos disse que não queria morrer. Ele não queria explodi-la?, contou Milrad. Segundo os militares, a missão de Hassam era matá-los. ?Mas, além dos meus soldados, ele atingiria também os palestinos que esperavam para atravessar as barreiras. E havia uns 200 a 300 palestinos inocentes aqui?, disse o comandante do posto, que identificou-se apenas como tenente-coronel Guy. Hassam, embora tenha 16 anos, parece bem mais jovem. Os israelenses chegaram a pensar, inicialmente, que ele tivesse 10. O que não seria de espantar: no dia 16, as tropas detiveram um menino de 11 anos. Vários adolescentes foram usados como suicidas nos últimos três anos e meio de violência entre palestinos e israelenses e há a preocupação de que os grupos militantes estejam concentrando-se em jovens atacantes para iludir as barreiras israelenses. No mês passado, a polícia de Israel prendeu três garotos, de 12, 13 e 15 anos, que, segundo eles, estariam a caminho de atacar a tiros a cidade israelense de Afula. Depois do incidente, o exército levou Hassam, que parecia abalado mas desafiante, para ser fotografado pelos jornalistas, que receberam permissão de perguntar-lhe nome, idade e grau escolar. A família Abdo garante que o menino não é filiado a nenhum grupo, aparecendo nos comícios de todos e identificando-se com o que promoveu o último ataque a Israel. Segundo seus parentes, ele agiu estranhamente ontem, distribuindo doces entre a família e os vizinhos, sem explicar por quê. Hassam usa o cabelo curto, do modo que sua mãe, Tamam gosta, e disse-lhe que faria tudo o que ela quisesse, segundo a mãe. ?Você nunca fez isso. O que aconteceu??, ela perguntou-lhe. ?Só quero que você fique feliz comigo?, Hassam lhe respondeu. Ele saiu de casa hoje de manhã, dizendo que ia para a escola. Mas nunca chegou lá. Hosni disse que está furioso com quem quer que seja que convenceu o irmão a tornar-se uma garoto-bomba. ?Quem o mandou é burro, porque é claro que o exército o pegaria, lhe daria alguns tapas e ele contaria quem o mandara.?