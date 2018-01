Israelenses prendem líder da Al Aqsa Soldados israelenses prenderam um líder local das Brigadas dos Mártires de Al Aqsa, durante buscas na cidade de Nablus, na Cisjordânia, disseram palestinos. Majid Masri, 28 anos, é o líder da Al Aqsa no bairro de Rafidia, de Nablus. Ele também era um porta-voz do grupo na Cisjordânia. As brigadas são associadas ao movimento político Fatah, do líder palestino Yasser Arafat. O grupo já assumiu diversos ataques contra israelenses, entre eles o de quinta-feira num diretório do Partido Likud, no norte de Israel, que deixou seis mortos.