Israelenses querem retirar tropas de terras palestinas Mais da metade dos israelenses acredita que a retirada das tropas dos territórios palestinos e o desmantelamento de grande parte das colônias judaicas ajudariam a reviver o processo de paz, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Dahaf e supervisionada pela Coalizão de Paz, uma união de várias organizações de paz de Israel. Segundo o levantamento, realizado por telefone com 504 israelenses e com uma margem de erro de 4,5 pontos porcentuais, 59% dos entrevistados acreditam que o processo de paz poderia ser ressuscitado com a retirada unilateral das tropas israelenses e com o fim de boa parte dos assentamentos judeus da Cisjordânia e Gaza. Ainda de acordo com a pesquisa, 72% dos israelenses acreditam que esta atitude por parte do Estado judeu poderia melhorar a imagem do país no exterior. Cerca de 200.000 israelenses vivem em colônia abertas em territórios pertencentes aos palestinos. A sondagem mostrou, por outro lado, que 42% dos entrevistados acreditam que a única esperança de futuro é a manutenção das tropas israelenses em cidades palestinas. Segundo a mesma pesquisa, 63% dos israelenses pensam que as negociações de paz são necessárias para solucionar o problema do terrorismo. Mais surpreendente, a pesquisa mostrou que 56% dos israelenses apóiam a presença de uma força de paz internacional liderada pelos Estados Unidos nos territórios palestinos, uma hipótese já descartada pelo governo do primeiro-ministro Ariel Sharon.