Israelenses revidam ataques palestinos em Gaza Sob intenso tiroteio de metralhadoras, tanques israelenses bloquearam as estradas do norte da Faixa de Gaza nesta terça-feira. Um palestino morreu e outro ficou ferido. A ofensiva militar é uma resposta ao ataque contra o povoado israelense de Sderot, que causou as mortes de um homem de 49 anos e uma criança de apenas três, e seria o início de uma nova ocupação em áreas palestinas para prevenir ações contra Israel. No fim de semana, militantes palestinos também explodiram uma base do exército no coração de Gaza, matando um soldado. O grupo terrorista Hamas reclamou a autoria do ataque a Sderot e contra o posto militar. A Brigada de Mártires Al-Aqsa afirmou ter participado da ação contra o exército. Na manhã desta terça-feira, em uma primeira resposta à ação palestina, helicópteros de Israel dispararam mísseis contra um centro de comunicação vinculado ao Hamas, instalado em um prédio de 16 andares na Cidade de Gaza. Uma oficina metalúrgica em um acampamento de refugiados também foi atacada. Segundo o exército, a oficina era usada para produzir rojões.