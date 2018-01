Israelenses satisfeitos com assassinato de Yassin Pesquisa divulgada hoje pelo diário israelense Maariv revela que 60% dos consultados ficaram satisfeitos com a decisão do governo de matar o líder espiritual do Hamas, xeque Ahmed Yassin. Eles responderam positivamente à pergunta "Você acha que a eliminação do xeque Ahmed Yassin foi algo bom?". Apenas 32% criticaram a ação do Exército e o restante não opinou. No entanto, 81% acreditam que esse atentado provocará o aumento de ataques terroristas e apenas 15% acham que não haverá conseqüências.