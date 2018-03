Israelenses vendem armas roubadas para Autoridade Palestina Uma rede de soldados e civis israelenses está roubando metralhadoras do Exército e vendendo-as para a Autoridade Palestina, de acordo com reportagem transmitida nesta quarta-feira pelo Canal Dois da televisão israelense. A reportagem afirmou que oito metralhadoras M60 foram roubadas no mês passado de bases do Exército no norte e no centro de Israel, para atender a encomendas feitas pela Autoridade Palestina por meio de intermediários palestinos e israelenses. Tanto o Exército israelense como as autoridades palestinas não fizeram nenhum comentário sobre as acusações. Se por um lado não é novidade que soldados israelenses vendam armas e munição roubadas para criminosos judeus e árabes, fornecer esse tipo de equipamento para as forças de Yasser Arafat, que o governo de Israel afirma estarem envolvidas em terrorismo, deve provocar escândalo na sociedade israelense. Em julho de 2002, seis israelenses - quatro deles soldados do Exército regular e um quinto, um major da reserva - foram acusados de traidores quando foram presos sob suspeita de vender munição para militantes palestinos, que podem ter usado as balas em ataques terroristas. O julgamento deles ainda não começou, mas especialistas em assuntos legais acreditam que eles devam ser acusados de traição além das acusações sobre o suposto roubo. Isto significa que eles podem ser condenados à pena de morte, embora este tipo de pena seja raramente aplicado e nunca levado a cabo em casos desse tipo. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO