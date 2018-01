Istambul cancela principal festa de ano-novo As festividades de ano-novo previstas para a principal praça de Istambul foram canceladas devido à preocupação com segurança, informou o gabinete do prefeito da maior cidade da Turquia. Um documento divulgado pela polícia há alguns dias alerta que terroristas possivelmente estariam planejando ataques contra alvos israelenses e americanos na Turquia na semana entre o Natal e o ano-novo. No mês passado, atacantes suicidas, possivelmente ligados à rede terrorista Al-Qaeda, detonaram bombas contra duas sinagogas, a agência de um banco com sede em Londres e o Consulado britânico em Istambul, matando 62 pessoas no total. Um comunicado emitido pela prefeitura não se refere a tais atentados, mas diz que as festividades previstas para a Praça Taksim, a principal de Istambul, foram canceladas por "motivos de segurança" e "para evitar qualquer risco".