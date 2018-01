Itália agradece a Abu Mazen rápida libertação de refém O ministro italiano das Relações Exteriores, Gianfranco Fini, expressou hoje ao presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas (Abu Mazen), seu agradecimento pela intervenção que levou à "rápida" libertação de um cidadão italiano seqüestrado Na Faixa de Gaza. Fini assinalou, em comunicado, sua "satisfação pela rápida solução" do seqüestro de Alessandro Bernardini. Inicialmente, o refém havia sido identificado de forma errada como Alessandro Piero. O ministro deu instruções ao consulado geral da Itália em Jerusalém para "expressar ao presidente palestino, Abu Mazen, seu agradecimento pela intervenção que contribuiu para a rápida e positiva solução do caso". O estudante universitário foi libertado pelas Forças da Segurança Preventiva da ANP, horas depois de ter sido feito refém em Khan Yunes por homens armados e mascarados. Bernardini fazia parte de uma delegação da União Européia que realiza um visita de solidariedade com o povo palestino na Faixa de Gaza. O seqüestro, segundo assinalou a eurodeputada italiana Luisa Morgantini, que lidera a delegação européia, aconteceu após uma reunião de trabalho na sede de uma organização humanitária italiana, no centro de Khan Yunes. A delegação se dirigia para o ônibus em que viajavam quando apareceram quatro pessoas mascaradas disparando para ar. Eles levaram Bernardini a um veículo por ser a pessoa que estava mais próxima.