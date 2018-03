Itália aprova imunidade a Berlusconi O Senado italiano aprovou nesta quinta-feira uma lei de imunidade que permitirá ao primeiro-ministro Silvio Berlusconi evitar as ações na justiça em um caso de corrupção. Além de Berlusconi, o presidente do país, os presidentes das duas casas do parlamento e o presidente da Corte Constitucional serão beneficiados pela lei. Berlusconi enfrenta um processo em Milão, em que é acusado de subornar juízes em um caso sobre a venda fraudulenta de uma empresa de alimentos na década de 80. Berlusconi garante inocência e se diz vítima de uma perseguição política da esquerda de Milão.