Itália: ativistas do Liga Norte se manifestam contra imigração Roma, 28/02/2015 - Milhares de manifestantes do partido Liga do Norte foram à Roma, vindos de sua base política no norte, para exigir que o governo italiano impeça a entrada de imigrantes. O partido regional de Matteo Salvini atraiu 40 mil pessoas, há alguns meses, para Milão com o mesmo tema de imigração, que eles culpam por problemas econômicos da Itália.