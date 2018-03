Itália autoriza reunião antiglobalização em Florença O governo italiano autorizou a realização de uma reunião de protesto contra a globalização em Florença, apesar de temores de que os tesouros artísticos da cidade corram perigo, caso as manifestações se transformem em atos de violência. A decisão foi tomada depois de uma reunião de gabinete, e pôs fim a dias de incertezas sobre a realização do encontro, que ocorrerá entre 6 e 10 de novembro e que deverá atrair cerca de 100.000 pessoas de toda a Europa. O primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, havia dito no início desta semana que a decisão do prefeito de Florença de aceitar a reunião era "arriscada" e indicou ser contrário à reunião porque "certamente alguns participantes provocarão atos de vandalismo". Mesmo assim, o ministro das Relações com o Parlamento, Carlo Giovanardi, anunciou que o gabinete decidiu dar luz verde à reunião. A decisão do governo foi baseada em uma recomendação do Comitê Nacional de Ordem e Segurança, segundo a qual o cancelamento do ato enfureceria os manifestantes e representaria uma ameaça ainda maior, já que a reunião seria transferida para outra cidade. O governo garantiu hoje que intensificará as medidas de segurança para evitar a repetição da violência que marcou a cúpula do Grupo dos Oito (G-7 mais a Rússia) no ano passado em Gênova, onde dois dias de choques entre policiais e manifestantes deixaram um rastro de destruição, principalmente em bancos, lojas e ruas. Em um dos conflitos, um manifestante morreu enquanto atacava uma patrulha policial.