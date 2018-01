Itália bate recorde histórico de consumo de energia O consumo de energia elétrica por causa do calor que atinge a Itália alcançou recorde histórico, segundo o órgão estatal que administra a rede elétrica. O consumo chegou, às 11h locais, ao maior nível da registrado: 53.500 megawatts. As marcas anteriores são de 10 de dezembro de 2003, com 53.400 MW, e do verão passado, com 53.200 MW. "Como ontem, o fator determinante nesta alta dos consumos foi a onda de calor que atinge a península, que leva a um uso em massa dos aparelhos de ar-condicionado", explicou, em uma nota, a estatal. O consumo de quinta-feira havia atingido os 53.200 MW. As temperaturas superaram os 30° na maior parte das cidades, mas hoje seguem aumentando, até 35°, com uma sensação térmica superior, por causa da umidade. A Defesa Civil lançou um alerta de nível 3, o mais alto, em relação aos riscos para a saúde que os idosos e doentes correm.