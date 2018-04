Itália: capitão Schettino é conduzido a tribunal

Vestindo óculos escuros, Schettino não fez comentários à imprensa. Na noite de 13 de janeiro, Schettino executou uma manobra arriscada e não prevista com o transatlântico, aproximando demais a embarcação da ilha do Giglio, ao largo da costa da Toscana. O transatlântico bateu contra os recifes e começou a afundar. Schettino não só abandonou a embarcação nos primeiros momentos do naufrágio, como foi negligente e atrasou os esforços para resgatar os passageiros, mostrou uma investigação independente.

Mais de mil náufragos sobreviventes, parentes das 32 vítimas e os advogados compareceram ao tribunal de Grosseto nesta segunda-feira, onde foram apresentadas as provas contra Schettino e os outros oito acusados. Entre os acusados, estão executivos da empresa Costa Crociere, dona do transatlântico.

"Queríamos olhar nos olhos dele para ver como ele reagiria às acusações", disse o sobrevivente alemão Michael Liessen, de 50 anos, que compareceu à audiência de hoje com sua esposa. No mês passado, os especialistas independentes indicados pela promotoria entregaram um relatório de 270 páginas, o qual detalhou o que saiu errado na noite de 13 de janeiro e provocou o desastre. Os especialistas, entre os quais estão dois almirantes e dois engenheiros, concluíram que a colisão contra os recifes do Giglio e a retirada desastrada dos passageiros foram responsabilidade, em grande parte, de Schettino.

Embora no relatório os especialistas culpem pesadamente Schettino e outros oficiais que estavam a bordo, como o vice-capitão Ciro Ambrosio, advogados dos náufragos sobreviventes e das famílias dos mortos culpam a empresa Costa pelo naufrágio, alegando negligência.

"A causa das mortes das pessoas não foi o capital Schettino" apenas, disse Peter Ronai, advogado da família de um violinista húngaro que trabalhava na tripulação do Costa Concordia. O violinista foi visto dando seu colete salva-vidas a uma criança, antes de desaparecer no naufrágio. Ele foi contado entre os mortos. "Não existiam motivos para 32 pessoas terem morrido. O transatlântico tinha o tamanho de um shopping center. E a embarcação ficou em um caos completo após bater nos recifes", disse Rónai. A empresa Costa Crociere nega ter sido incompetente. Em julho, a empresa demitiu Schettino, que agora luta nos tribunais para ser readmitido.

Os passageiros descrevem um cenário completamente caótico após a colisão. Algumas das 4.200 pessoas que estavam a bordo pularam diretamente no Mediterrâneo e nadaram até a ilha do Giglio, enquanto outras tiveram que esperar durante horas, no navio adernado, para serem retiradas por helicópteros da Guarda Costeira italiana.

As informações são da Associated Press.