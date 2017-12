Itália confirma 12º caso de vaca louca O ministro da Saúde confirmou o 12º caso da doença da vaca louca no país. O animal infectado era de Grisignano di Zocco, um vilarejo rural na região de Veneto. Foi o primeiro caso registrado naquela área, segundo informou o ministro. As análises finais do tecido do cérebro do animal foram conduzidas por um instituto zoológico de Turino. O primeiro caso no país foi detectado em janeiro. Muitos especialistas acreditam que a doença pode ser trabsmitida a pessoas que comam a carne de um animal infectado. Mas até agora a Itália não registrou nenhum caso em humanos.