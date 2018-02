Itália confirma 33º caso de ?vaca louca? O Ministério de Saúde da Itália registrou o 33º caso de "vaca louca" no país. O animal infectado tinha 5 anos e foi criado no norte do país, onde a maioria dos casos foi registrada. A Itália detectou o primeiro caso de "vaca louca" em janeiro, depois que a União Européia ordenou testes obrigatórios no gado com mais de 30 meses destinado ao abate. Até agora, mais de 300 mil animais foram testados. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.