Itália confirma segundo caso de vaca louca O Ministério da Saúde da Itália confirmou hoje a ocorrência do segundo foco de doença da vaca louca (encefalopatia espongiforme bovina) no país. De acordo com o ministro Umberto Veronesi, os casos são considerados "esporádicos". "Não há uma epidemia de vaca louca no país", afirmou. O primeiro caso da doença foi identificado em janeiro. As informações são da Dow Jones.