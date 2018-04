Itália contesta Vaticano sobre lavagem de dinheiro Procuradores italianos contestaram as alegações feitas pelo Banco do Vaticano de que a instituição tenta cumprir com as normas internacionais contra a lavagem de dinheiro. Eles afirmaram que a investigação que levou à apreensão de 23 milhões de euros (US$ 30 milhões) de uma conta no Banco do Vaticano mostra "exatamente o contrário", de acordo com um documento do tribunal obtido hoje pela Associated Press.