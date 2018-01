Itália detém suspeitos de ataques com cartas-bomba A polícia italiana deteve quatro homens durante uma busca por supostos anarquistas ligados a uma série de atentados com pacotes-bomba enviados pelo correio no ano passado. Em um dos ataques, ocorrido em novembro de 2003, um agente da polícia de Roma perdeu vários dedos ao abrir um pacote. Um dos detidos, Marco Ferruzzi, foi acusado por este atentado. Segundo a polícia, foram realizadas 30 buscas em várias cidades do país.