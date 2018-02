O ministro afirmou que não ficou satisfeito com a nova classificação da agência reguladora, mas também disse não ter sido surpreendido por ela. "Claramente, em tempos tão complexos, a incerteza política não ajuda." O secretário do partido Povo da Liberdade, Angelino Alfano, disse que prefere novas eleições em junho a ingovernabilidade no país. As informações são da Dow Jones.