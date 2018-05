Itália e França pedem embargo ao petróleo da Líbia A Itália e a França pediram hoje que a comunidade internacional pare de comprar petróleo do governante líbio Muamar Kadafi, além de fazerem um apelo aos operadores do mercado petrolífero para que não atuem com petróleo produzido do regime líbio, informa a agência France Presse.