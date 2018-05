Itália e França querem ajuste em regras para imigração

O premiê italiano falou em Roma, ao lado do presidente da França, Nicolas Sarkozy, após uma reunião entre os dois. Sarkozy concordou com a declaração de Berlusconi, dizendo que as regras de movimento e imigração podem ser ajustadas, assim como os membros da UE fizeram para criar uma moeda comum e para fortalecer a governança econômica na região.

As tensões entre Itália e França aumentaram com a chegada recente na Itália de muitos imigrantes e refugiados vindos de Líbia e Tunísia. Berlusconi disse que ele e Sarkozy firmaram uma carta, que será enviada ao presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, pedindo a revisão da postura da UE sobre imigração e também sobre o auxílio a países em dificuldades na costa sul do Mediterrâneo. As informações são da Dow Jones.