Itália e Vaticano elevam o nível de alerta de segurança A Itália elevou o nível de alerta de segurança em torno do Vaticano e nos monumentos, igrejas, trens e outros locais em todo o país durante os feriados da Semana Santa, informou hoje o ministério do Interior. Durante a Semana Santa, milhões de turistas visitam o Vaticano, as cidades que concentram o patrimônio artístico italiano e outros locais. Um funcionário do ministério insistiu em que não havia ameaças específicas e que a medida era "de rotina" antes dos feriados. Falando na condição de manter o anonimato, o funcionário disse que o departamento de segurança pública do ministério enviara um documento a todos os chefes de polícia do país, mas não deu detalhes sobre as medidas previstas no alerta. Segundo informações do diário romano Il Messaggero, o documento indica que o alerta de segurança foi intensificado como precaução, em conseqüência dos recentes atentados em Madri e dos combates no Iraque. A segurança já havia sido reforçada no país após os ataques de 11 de Setembro de 2001 nos Estados Unidos.