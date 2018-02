Itália em alerta máximo contra possíveis atentados Um documento secreto da polícia italiana, que advertiu sobre um ataque terrorista "iminente" do grupo Al-Qaeda contra interesses norte-americanos e judaicos na Europa, deixou as autoridades em estado de alerta máximo. Nove supostos colaboradores da rede liderada por Osama bin Laden foram detidos. As prisões aconteceram em Milão, no âmbito de uma operação contra os participantes de uma rede de falsificadores de documentos que teriam fornecido - segundo as suspeitas - passaportes falsos a um grande número de terroristas, afirmaram fontes da polícia. O jornal milanês ?Corriere della Sera? lançou o alarme ao anunciar um ataque terrorista, citando um documento secreto da polícia de Roma, datado de 7 de julho. "Membros da Al-Qaeda planejaram uma série de atentados contra objetivos norte-americanos e judaicos, sobretudo na Alemanha", afirma o documento da polícia italiana, que também contém informações da inteligência norte-americana e da Digos, a polícia antiterrorismo italiana. Os alvos em potencial - indica o documento - são as embaixadas, hospitais, estruturas econômicas e policiais, pessoal e infra-estrutura da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e dos EUA, além de alvos ligados a Israel, indica o documento.