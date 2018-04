Itália enfrentará recessão em 2012, diz presidente do BC O presidente do Banco Central da Itália, Ignazio Visco, disse hoje que a terceira economia da zona do euro vai retomar o crescimento a partir do próximo ano, mas confirmou as previsões de que 2012 será um "ano de recessão". Ele também descreveu os bancos italianos como saudáveis em termos de adequação de capital, mas alertou que a perspectiva para a recuperação de seus lucros não é boa. Visco substituiu Mario Draghi como presidente do BC da Itália no ano passado, após Draghi ter assumido o cargo de presidente do Banco Central Europeu.