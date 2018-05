Itália: escândalo derruba funcionário graduado

Il Pellicano, no litoral da Toscana, é um dos resorts mais caros e exclusivos da Itália, com a diária de um quarto em temporada de verão variando de ? 630 a ? 2,5 mil (US$ 800 a US$ 3,2 mil). Na época em que Malinconico teria usufruído da suposta generosidade do empresário processado por corrupção, ele era secretário-geral do governo de Romano Prodi, de centro-esquerda. Malinconico

negou ter se aproveitado do cargo na questão e disse que apenas pediu a Balducci que fizesse as reservas no resort, mas que mais tarde descobriu que Balducci, que já era subsecretário de Obras Públicas, havia pago as contas antecipadamente.

Monti, que assumiu o cargo de primeiro-ministro após a queda de Silvio Berlusconi, em novembro passado, prometeu rigor e transparência para ajudar a resgatar a Itália do desastre financeiro. Seu governo foi formado apenas por tecnocratas. Mas o caso Malinconico representa o primeiro escândalo do novo governo. Monti aceitou rapidamente a renúncia de Malinconico nesta terça-feira. Em comunicado, ele agradeceu o funcionário por seu "senso de responsabilidade em colocar o interesse público à frente de qualquer consideração".

As informações são da Associated Press.