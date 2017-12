Itália escolhe hoje seu governante Os italianos decidem hoje a quem confiar o governo do país nos próximos cinco anos. Decidem se renovam o mandato da coalizão de centro-esquerda que dirigiu com sucesso a Itália no delicado momento da passagem da lira para a moeda única européia, e agora sai com o candidato Francesco Rutellli, ou se arriscam uma mudança radical, confiando no projeto desenhado por Silvio Berlusconi e seus aliados do centro-direita. Berlusconi chega às eleições como favorito, mas Rutelli pode surpreender Leia mais no site do Estado