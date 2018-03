Itália estima 114 mortes em acidente com avião O Ministério do Interior da Itália informou que o número de mortos no acidente provocado pela colisão entre um Cessna e um avião de passageiros da SAS Airlines, que decolava no aeroporto de Linate, chega a 114, incluindo quatro trabalhadores que estavam na pista. Segundo o Ministério, o avião MD 87 da SAS tinha cerca de 104 passageiros e seis tripulantes. O Ministério descartou a possibilidade de um ataque terrorista e atribuiu o acidente a erro humano, por causa da baixa visibilidade provocada pelo nevoeiro da manhã. O Ministério disse que o Cessna estava em caminho errado.