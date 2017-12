Itália faz greve geral contra Berlusconi Milhões de pessoas aderiram nesta terça-feira a uma greve geral na Itália, convocada em protesto contra a política econômica do primeiro-ministro Silvio Berlusconi. A paralisação é a quinta contra o atual governo e envolve funcionários do sistema de transporte e de saúde, que funcionará apenas para casos de emergência. Manifestações estão previstas em mais de 70 cidades, as maiores delas em Milão, Turim e Veneza. Postos de correio e repartições públicas permanecem fechados durante todo o dia, enquanto trens, bancos, fábricas e aviões operam por apenas algumas horas. A paralisação é um protesto contra medidas anunciadas por Berlusconi há alguns dias, como reduções fiscais de 6,5 bilhões de euros e cortes nos gastos no orçamento de 2005, o que, segundo os sindicatos, ameaça empregos no setor público e limita a capacidade de investimento privado. BBC BRASIL.com - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização escrita da BBC BRASIL.com.