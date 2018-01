Itália faz revisão na segurança depois de atentados O ministro do Interior da Itália ordenou uma revisão nas medidas anti-terrorismo, hoje, depois dos ataques a bomba em Madri. Giuseppe Pisani, que é também o chefe das forças policiais, tomou a decisão depois de consultas aos órgãos de inteligência italianos. Não haverá, porém, nenhuma medida iminente porque, depois dos atentados de 11 de setembro, nos Estados Unidos, o sistema de segurança foi reforçado, incluindo locais mais populares entre os turistas, como a Basílica de São Pedro, outras igreja, monumentos e museus. No ano passado houve alguns ataques, incluindo uma série de cartas-bombas enviadas à autoridades policiais e representantes italianos na União Européia, que suspeita-se sejam responsabilidade de grupos anarquistas. Interesses da Espanha na Itália também foram alvo de atentados: em outubro, uma bomba foi desativada nos escritórios da companhia aérea Ibéria em Roma, enquanto que, em junho, outra bomba quebrou janelas e danificou o portão de uma escola espanhola na cidade. As autoridades também estão preocupadas com células de extremistas muçulmanos, que suspeita estejam recrutando terroristas em potencial e dando-lhes suporte logísitico, principalmente no norte da Itália.