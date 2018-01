Itália impede desembarque de refugiados africanos Grupos humanitários italianos pedem que o governo permita que um navio, transportando 37 imigrantes africanos, atraque no país depois de dias ao largo da costa da Sicília. O navio, que pertence ao grupo de ajuda humanitária alemão Cap Anamur, encontrou em 20 de junho em bote de borracha com 36 sudaneses, supostamente fugitivos da guerra na região de Darfur, e um cidadão de Serra Leoa. O navio os recolheu e dirigiu-se à Itália, mas foi impedido de atracar. As autoridades dizem que os refugiados passaram primeiro por Malta, e portanto devem pedir asilo ali, alegação condenada pelos defensores dos direitos humanos. ?O que essa atitude revela é desprezo pelas mais elementares normas da lei internacional e da lei dos direitos humanos?, diz o ramo italiano da Anistia Internacional. A Itália, porém, insiste que sua atitude respeita as leis internacionais, que pedem que refugiados peçam asilo no primeiro porto. ?Mesmo que por razões humanitárias, uma exceção especial a esta regra... pode abrir caminho a numerosos abusos?, diz o Ministério do interior, em nota. O diretor do Conselho Italiano pelos Refugiados, Christopher Hein, diz que o navio recolheu os africanos a 160 km da Itália e a 290 km de Malta. A embarcação cortou águas territoriais maltesas, mas jamais chegou a se dirigir à ilha.