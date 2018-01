Itália investiga fortuna do fundador da Parmalat A justiça italiana está investigando o paradeiro da fortuna pessoal do fundador da Parmalat, Calisto Tanzi, por considerar que esta poderá estar na origem do colapso financeiro da empresa, noticiou hoje o Corrieri della Sera. "Os buracos na caixa (da Parmalat) são largamente superiores aos prejuízos das empresas do grupo", afirmou um magistrado ao jornal italiano, sugerindo que os 14 bilhões de euros que faltam nas contas da Parmalat, e que poderiam ter suprido parte das perdas das suas subsidiárias, foram utilizados por Tanzi para aumentar a sua fortuna. A suspeita de desvio de fundos para fins de "enriquecimento pessoal" é "reforçada pelo fato de que, quanto mais se aproximava o desastre (financeiro), mais o dinheiro desaparecia" salientou a mesma fonte, aludindo também a uma "gestão desastrosa" da Parmalat. A imprensa italiana noticia hoje que os magistrados responsáveis pelo caso Parmalat estão à procura de um CD-ROM que se pensa conter todas as comunicações realizadas nos últimos meses por dois antigos administradores financeiros do grupo, Fausto Tonna e Luciano Del Soldato. O maior grupo agro-alimentar de Itália decretou falência no final de dezembro do ano passado, depois de ter sido detectado nas suas contas um buraco financeiro de 7 bilhões de euros, que se descobriu posteriormente atingir o dobro desse valor. Os principais dirigentes do grupo foram detidos e o governo de Silvio Berlusconi prepara-se para fazer votar em conselho de ministros, na terça-feira, a reforma da lei de fraudes financeiras, que prevê, entre outras medidas, um endurecimento das penas que poderão ir até 25 anos.