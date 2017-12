Itália julga seis ex-nazistas acusados de massacre Tem início na Itália o julgamento militar de seis ex-coponentes da SS nazista, acusados do massacre de 500 civis em 1944. Na primeira audiência, a corte decidiu que três dos seis acusados serão julgados juntos. Um julgamento já havia tido início em abril para três dos suspeitos - _ Gerhard Sommer, Alfred Schoeneberg e Ludwig Heinrich Sonntag - enquanto que outros três só foram indiciados em maio. São eles Karl Gropler, Horst Richter e Alfred Concina. Nenhum dos acusados compareceu ao tribunal, e é improvável que sejam extraditados. Em agosto de 1944, cerca de 300 homens da SS cercaran a vola toscana de of Sant´Anna di Stazzema, reuniram os moradores e começaram a fuzilá-los, de acordo com testemunhas. O massacre foi uma das piores atrocidades cometidas pelos alemães na Itália durante a 2ª Guerra Mundial.