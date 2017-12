Itália liga ritual satânico a morte de adolescentes Uma jovem de 19 anos foi morta a facadas por um suposto grupo de culto ao demônio que a teria utilizado para personificar a Virgem Maria. Um colega de 16 anos, que não era considerado mais um membro confiável da seita, foi assassinado e enterrado ao lado dela em florestas nos arredores de Milão. Intrigados com a descoberta do local onde as duas vítimas foram enterradas, em 1998, investigadores trabalham com a possibilidade de o crime bizarro estar associado a uma banda de heavy metal e a satanistas de Milão, segundo detalhes que vieram à tona nesta terça-feira. O desaparecimento de Chiara Marino e Fabio Tollis era um mistério até o início do ano, quando uma das pessoas acusadas pelos assassinos começou a cooperar com as autoridades milanesas. Promotores suspeitam agora que uma seita satânica promoveu os assassinatos em um ritual que envolveu o uso de drogas e violência sexual, disse Francesa Cramis, advogada de uma das quatro pessoas detidas nas investigações do caso. Membros da seita pertenciam à banda de heavy metal "Bestas de Satã" e freqüentavam uma bar de Milão chamado "Midnight", disse Cramis em conversa por telefone com a Associated Press.