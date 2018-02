Itália: ministra renuncia após problemas fiscais

Por meio de nota, o primeiro-ministro Enrico Letta, afirmou que a ministra entregou a carta de demissão nesta segunda-feira e o pedido foi aceito.

Nascida na Alemanha, a ministra foi alvo de críticas do partido anti-imigração Liga Norte, do deputado Mario Borghezio, e chegou a ser chamada de "prostituta".

Recentemente, o partido sugeriu que a congolesa Cécile Kyenge, também é membro do governo, fosse estuprada, em uma indicação clara do nível das discussões políticas na Itália nos últimos dias. Fonte: Associated Press.