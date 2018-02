Em resposta a um jornal local que o comparou com o ditador fascista, Benito Mussolini, que governou a Itália por 20 anos, Monti disse que a promessa de reduzir sua relação dívida/PIB da Itália dos atuais 120% para 60% nos próximos 20 anos é produto de uma decisão acordada com a União Europeia quando Berlusconi ainda era primeiro-ministro. As informações são da Dow Jones