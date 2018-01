Itália não sofre risco iminente de atentados, diz ministro Os rumores de que um atentado na Itália é iminente são "infundados", afirmou o ministro do Interior do país, Giuseppe Pisanu, respondendo a um parlamentar na Câmara dos Deputados. "Eu garanto a vocês, entretanto, que nenhuma pista, nenhum indício de risco será subestimado", disse o ministro, que é o chefe político da polícia. Sem dar detalhes, Pisanu disse também que os atentados na semana passada em Madri parecem ser uma operação "cujas dimensões fazem pensar numa vasta cumplicidade local." "É de se supor que as agressões fundamentalistas contra as democracias ocidentais possam encontrar interlocutores e cúmplices não somente entre imigrantes extremistas muçulmanos, mas também entre terroristas e radicais anti-americanos locais tão presentes em nosso Continente", disse Pisanu.