Itália: navio emite sinais de S.O.S Um navio, com 180 pessoas a bordo, emitiu hoje um S.O.S - pedido de socorro integrante do código internacional de sinais - e forneceu sua localização nas águas do mar Adriático, no sul da Itália. Vários barcos comerciais, que navegavam pela região, se prontificaram a ajudar os passageiros da embarcação. Há suspeitas de que o navio esteja transportando refugiados. A hipótese de um motim não foi descartada.