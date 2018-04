Itália ordena que sua embaixada preste socorro a manifestantes feridos O governo italiano determinou ontem que sua embaixada em Teerã preste ajuda humanitária aos manifestantes feridos nos protestos que desde o dia 12 atingem a capital do Irã. O chanceler italiano, Franco Frattini, disse que apresentará uma proposta a outros países da União Europeia para que repitam o gesto e abram suas portas a manifestantes que precisem de socorro médico em Teerã. A proposta será entregue ao governo sueco que, na próxima semana, assumirá a presidência rotativa do bloco. A Itália é um dos países que têm pressionado o governo iraniano a reconsiderar o resultado das eleições presidências que deram vitória ao atual presidente Mahmoud Ahmadinejad. Frattini também pediu publicamente que o governo do Irã pare de reprimir os protestos de rua. Embaixadores de países europeus em Teerã também disseram ontem que suas embaixadas têm recebido diversos e-mails com pedidos para que abram suas portas aos manifestantes perseguidos pelo regime - os civis feridos que chegam a hospitais de Teerã em busca de socorro médico são detidos. Representantes das embaixadas da França e da Suécia dizem que os e-mails não se referem a nenhum pedido particular de refúgio e, até agora, não há registro de nenhum pedido de asilo político.