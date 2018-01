Itália pede aos EUA extradição de terrorista O governo italiano pediu aos EUA a extradição do líder da Frente de Libertação Palestina, Mohamed Abbas, conhecido como Abu Abbas, por ter sido o planejador do seqüestro do navio italiano Achille Lauro, em 1988. Ele foi condenado à prisão perpétua na Itália, à revelia. Há controvérsias sobre a situação legal de Abbas sob a lei internacional, porque em 1998 a Corte Suprema de Israel o declarou imune a processos, como resultado dos termos do acordo de paz de Oslo, firmados com a Autoridade Palestina (AP) em 1993, tendo o presidente americano, Bill Clinton, como testemunha. O governo americano considera que a prisão dele em Bagdá não fere esse tratado e está decidindo se o leva para os EUA ou o entrega à Itália. "O acordo (de Oslo) não se aplica ao status legal de pessoas presas em um terceiro país", disse um alto funcionário. Lisa e Ilsa Klinghoffer, filhas do judeu americano Leon Klinghoffer, um idoso fuzilado e lançado ao mar, em sua cadeira de rodas, pelos seqüestradores, pediram que ele seja julgado nos EUA. "Exigimos que os EUA libertem Abu Abbas. Eles não têm o direito de prendê-lo. O acordo palestino-israelense, assinado em 28 de setembro de 1995, estabelece que membros da Organização de Libertação da Palestina (OLP) não podem ser presos ou julgados por ações cometidas antes do acordo de Oslo, firmado em 13 de setembro de 1993", contestou o negociador da AP, Saeb Erekat. Veja o especial :