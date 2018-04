Itália pode se mostrar país 'bárbaro', diz Berlusconi O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, compareceu a um tribunal de Milão nesta sexta-feira, onde é acusado de concussão e de favorecer a prostituição de uma menor de idade. A menor em questão, a marroquina Kharima el-Marough, tinha 17 anos quando frequentou as festas na mansão do magnata, perto de Milão, quando Berlusconi ainda era primeiro-ministro. Berlusconi, atualmente com 76 anos, negou ter pago para fazer sexo com Kharima, apelidada de "Ruby". Segundo ele, se houver alguma condenação judicial, isso mostrará que a Itália é um país "não civilizado e bárbaro". O ex-premiê disse que nunca fez sexo com "Ruby", nunca pagou prostitutas e que as festas que ocorriam em sua mansão de Arcore não eram orgias sexuais, mas jantares onde as pessoas conversavam sobre política, esportes e atualidades.