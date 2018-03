Itália precisa de governo estável, diz Alemanha

Westerwelle insistiu que a Itália continue no caminho das reformas para convencer os cidadãos e os mercados financeiros. "Nós dependemos de uma política de consolidação e reformas que seja continuada pelo novo governo", disse o ministro. Ao falar sobre a importância da Itália para o fim da crise da zona do euro, Westerwelle declarou: "Quando se trata de superar a crise, nós todos estamos no mesmo barco."

As eleições gerais na Itália terminaram sem um vencedor claro, abrindo caminho para um impasse político que pode levar a um novo turno de votação. As informações são da Market News International.