Itália prepara cúpula e faz eleições regionais Como medida de segurança para a cúpula de segunda-feira entre a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e a Rússia, em Roma, nenhum avião civil italiano usará o aeroporto da cidade nesse dia. O anúncio foi feito neste domingo pelas autoridades, em meio a eleições para os governos de 10 províncias e 967 cidades. A votação, considerada um teste do apoio ao primeiro-ministro Silvio Berlusconi, termina nesta segunda-feira à tarde. O comparecimento às urnas foi superior a 40% neste domingo.